В Петриковском районе пешехода сбили дважды
ДТП с двойным наездом произошло 28 октября около 10 вечера на 215-м километре автодороги граница РФ — Гомель — Кобрин.
ДТП с двойным наездом произошло 28 октября около 10 вечера на 215-м километре автодороги граница РФ — Гомель — Кобрин.
— 56-летний пешеход, переходивший проезжую часть в неустановленном месте, был вначале сбит автомобилем Volvo c полуприцепом, пострадавшего затем отбросило на двигавшийся в попутном направлении ВАЗ-21063. В результате двойного травмирования пострадавший получил тяжелые ранения и был доставлен в Петриковскую районную больницу, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.
Автомобилем Volvo управлял 31-летний водитель, ВАЗом — 52-летний.
По факту ДТП проводится проверка.