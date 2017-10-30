В Петриковском районе пешехода сбили дважды

— 56-летний пешеход, переходивший проезжую часть в неустановленном месте, был вначале сбит автомобилем Volvo c полуприцепом, пострадавшего затем отбросило на двигавшийся в попутном направлении ВАЗ-21063. В результате двойного травмирования пострадавший получил тяжелые ранения и был доставлен в Петриковскую районную больницу, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.