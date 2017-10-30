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12:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Петриковском районе пешехода сбили дважды

ДТП с двойным наездом произошло 28 октября около 10 вечера на 215-м километре автодороги граница РФ — Гомель — Кобрин.

— 56-летний пешеход, переходивший проезжую часть в неустановленном месте, был вначале сбит автомобилем Volvo c полуприцепом, пострадавшего затем отбросило на двигавшийся в попутном направлении ВАЗ-21063. В результате двойного травмирования пострадавший получил тяжелые ранения и был доставлен в Петриковскую районную больницу, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Автомобилем Volvo управлял 31-летний водитель, ВАЗом — 52-летний.

По факту ДТП проводится проверка.

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