Жительница Урала «сняла порчу» с женщины за семь миллионов рублей

По данным ведомства, в декабре 2016 года обвиняемая встретила в поселке Чурилово Челябинской области местную жительницу, которой сообщила, что на неё якобы наложена порча, и предложила ее «снять» с помощью обрядов. В итоге потерпевшая передала гадалке два сотовых телефона стоимостью около 45 тысяч рублей, килограмм ювелирных украшений на сумму 1,9 миллиона рублей, а также 5,1 миллиона рублей (принадлежали ее родственнику) за «снятие порчи».

Обвиняемая на эти средства приобрела земельный участок и часть жилого дома в поселке Сысертского района Свердловской области за 2,8 миллиона рублей, сделала там ремонт и закупила мебель, уточняет прокуратура.

«Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении.

Женщину обвиняют в «Мошенничестве в особо крупном размере» и «Легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере», уточнили в ведомстве.