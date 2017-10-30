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12:33 (мск), источник: РИА Новости

Жительница Урала «сняла порчу» с женщины за семь миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт — РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Челябинской области, обвиняемой в присвоении денежных средств и ювелирных украшений на сумму около семи миллионов рублей за якобы «снятие порчи», сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным ведомства, в декабре 2016 года обвиняемая встретила в поселке Чурилово Челябинской области местную жительницу, которой сообщила, что на неё якобы наложена порча, и предложила ее «снять» с помощью обрядов. В итоге потерпевшая передала гадалке два сотовых телефона стоимостью около 45 тысяч рублей, килограмм ювелирных украшений на сумму 1,9 миллиона рублей, а также 5,1 миллиона рублей (принадлежали ее родственнику) за «снятие порчи».

Обвиняемая на эти средства приобрела земельный участок и часть жилого дома в поселке Сысертского района Свердловской области за 2,8 миллиона рублей, сделала там ремонт и закупила мебель, уточняет прокуратура.

«Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении.

Женщину обвиняют в «Мошенничестве в особо крупном размере» и «Легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере», уточнили в ведомстве.

В ходе следствия указанный дом, оцененный в четыре миллиона рублей, был переоформлен обвиняемой на родственника потерпевшей, которому принадлежали 5,1 миллиона рублей, добавляет прокуратура.

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