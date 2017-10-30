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12:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске автолюбитель сбил ребенка на «зебре»

ДТП произошло днем 30 октября на перекрестке улиц Гурьевская и Толстого, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

В Новосибирске автолюбитель сбил ребенка на «зебре», рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Авария случилась 30 октября перекрестке улиц Гурьевская и Толстого. 7-летний мальчик переходил дорогу вместе с бабушкой, водитель «Skoda» сбил школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.

По предварительной информации, ребенок отделался ссадинами и ушибами.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и бригада «Скорой помощи».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, в Новосибирске в один день сразу четыре ребенка попали под колеса машин. .

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