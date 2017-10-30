В Новосибирске автолюбитель сбил ребенка на «зебре»
ДТП произошло днем 30 октября на перекрестке улиц Гурьевская и Толстого, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
ДТП произошло днем 30 октября на перекрестке улиц Гурьевская и Толстого, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске автолюбитель сбил ребенка на «зебре», рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Авария случилась 30 октября перекрестке улиц Гурьевская и Толстого. 7-летний мальчик переходил дорогу вместе с бабушкой, водитель «Skoda» сбил школьника на нерегулируемом пешеходном переходе.
По предварительной информации, ребенок отделался ссадинами и ушибами.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и бригада «Скорой помощи».
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, в Новосибирске в один день сразу четыре ребенка попали под колеса машин. .