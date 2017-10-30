В Уфе горел продуктовый склад: пожар тушили больше 30 человек

Как оказалось, в здании продуктового склада на улице Индустриальное шоссе в Калининском районе Уфы произошло возгорание кровли на площади 100 кв.м.

Пожар был полностью потушен примерно через 2,5 часа. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

В ликвидации возгорания были задействованы 34 человека и 12 единиц техники.