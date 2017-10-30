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14:11 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге рыбаки получили срок за истребление самок

В Петербурге вынесли приговор рыбакам-любителям, устроившим охоту на самок судака и леща. Улов на полторы тысячи рублей обошелся браконьерам в условный срок.

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Как сообщили 30 октября в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, в незаконном вылове водных ресурсов обвинили Александра Веселова и Сергея Маслова. В мае этого года они расставили восьмидесятиметровую сеть недалеко от парка 300-летия Петербурга и вернулись за добычей на лодке «Нырок-2». Причалив к берегу, и сами попались. Их ждала полиция. В сети трепыхались самка судака (стоит 500 рублей) и более сорока лещей (самка стоит 50 рублей, самец вдвое дешевле). Еще был ерш, но такса на него не установлена, хоть этот вид и является одним из важных компонентов в пищевой цепи хищных рыб бассейна Финского залива. Сети относятся к запретным орудиям истребления водных ресурсов.

Приморский суд признал Веселова и Маслова виновными в причинении государству ущерба на 1675 рублей. «Вину он признали полностью, искренне раскаялись», — уточнили в горсуде.

Рыбаки получили по полгода условно.

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