В Петербурге рыбаки получили срок за истребление самок

Как сообщили 30 октября в пресс-службе Санкт-Петербургского городского суда, в незаконном вылове водных ресурсов обвинили Александра Веселова и Сергея Маслова. В мае этого года они расставили восьмидесятиметровую сеть недалеко от парка 300-летия Петербурга и вернулись за добычей на лодке «Нырок-2». Причалив к берегу, и сами попались. Их ждала полиция. В сети трепыхались самка судака (стоит 500 рублей) и более сорока лещей (самка стоит 50 рублей, самец вдвое дешевле). Еще был ерш, но такса на него не установлена, хоть этот вид и является одним из важных компонентов в пищевой цепи хищных рыб бассейна Финского залива. Сети относятся к запретным орудиям истребления водных ресурсов.