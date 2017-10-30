Обвиняемый в убийстве двух девушек под Волгоградом признал вину

Источник: РИА Новости

Ранее следствие сообщало, что утром 13 октября две девушки вышли из караоке-клуба в городе Волжском, больше их никто не видел, сотовые телефоны пропавших были отключены. По данным следствия, из клуба девушки уехали вместе с 31-летним местным жителем Александром Масленниковым, отсидевшим 11 лет за изнасилование. Тела двух пропавших нашли в лесополосе города Волжский. Установлено, что именно они уехали с Масленниковым из клуба.

Мужчине заочно было предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, его объявили в розыск. За информацию и помощь в поимке злоумышленника глава Волжского объявил вознаграждение в 700 тысяч рублей. Позже обвиняемого задержали в подмосковных Химках, где живет его знакомая. Туда он, по мнению следствия, доехал на попутках.

«В ходе допроса задержанный полностью признал свою в содеянном и подробно рассказал обстоятельства совершенного им двойного убийства», — пояснила Куницкая.

Масленников рассказал, что 13 октября 2017 года он отдыхал в караоке-клубе, а после уехал оттуда вместе с двумя девушками. По словам обвиняемого, в его квартире компания продолжила распивать спиртное. По данным СК, когда мужчина резал пиццу, между ним и 29-летней потерпевшей произошел бытовой конфликт.

«В порыве гнева злоумышленник полоснул женщину по горлу, а когда понял, что совершил убийство, то решил избавиться и от подруги убитой. Впоследствии тела он расчленил, упаковал в мешки и закопал в лесопосадке промзоны Волжского», — рассказала Куницкая.