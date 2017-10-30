В Красном Сулине полицейские обнаружили крупный подпольный цех по производству алкоголя
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На месте сотрудники полиции нашли более 50 тыс. единиц готовой продукции и оборудование для хранения и изготовления спиртного. Согласно сообщению, производство контрафактного алкоголя организовал местный житель, с ним работали еще несколько человек, которые организовали преступную группу.
«В настоящее время в отношении организатора противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование)», — говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Полицейские устанавливают других участников преступной группы.