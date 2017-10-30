В Красном Сулине полицейские обнаружили крупный подпольный цех по производству алкоголя

На месте сотрудники полиции нашли более 50 тыс. единиц готовой продукции и оборудование для хранения и изготовления спиртного. Согласно сообщению, производство контрафактного алкоголя организовал местный житель, с ним работали еще несколько человек, которые организовали преступную группу.