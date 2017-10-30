Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Найденные на чердаке наручные часы продали за 275,5 тыс. долларов
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Праздник миллиона огней
15:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В Красном Сулине полицейские обнаружили крупный подпольный цех по производству алкоголя

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, в Красном Сулине полицейские обнаружили крупный подпольный цех по производству алкоголя.

На месте сотрудники полиции нашли более 50 тыс. единиц готовой продукции и оборудование для хранения и изготовления спиртного. Согласно сообщению, производство контрафактного алкоголя организовал местный житель, с ним работали еще несколько человек, которые организовали преступную группу.

«В настоящее время в отношении организатора противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование)», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Полицейские устанавливают других участников преступной группы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Третий срок — плохая идея
Крым требует от Тамани все больше
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Генпрокуратура подала иск против бывшего руководства Каталонии
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Голикова усомнилась в совести глав бюджетных учреждений
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия»
Спорт
Кокорин вошел в заявку России на матчи с Аргентиной и Испанией Товарищеский матч сборной России с командой Аргентины пройдет 11 ноября и станет первым на московском стадионе «Лужники» после его реконструкции
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь