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13:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

Полиция возбудила дела о поджогах в Воронеже в ЖК «Олимпийский» и на улице Ломоносова

Полицейские возбудили уголовные дела о поджогах автомобилей в ЖК «Олимпийский» и на улице Ломоносова.

Машины сгорели в ночь на понедельник, 30 октября с разницей в один час. В инцидентах разберутся полицейские в рамках расследования двух дел об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). Об этого корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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В 00:41 в региональное ГУ МЧС поступил звонок о том, что на парковке у дома № 117 на улице Ломоносова горит иномарка. По словам жителей многоэтажки, сгорел Volkswagen Touareg. Фото последствий пожара очевидцы выложили в сети.

Ровно через час — в 1:41 — спасатели выехали на вызов с ЖК «Олимпийский», который находится неподалеку от дома № 117 по улице Ломоносова. Там на парковке загорелись два автомобиля. По словам местных жителей, пожарные быстро справились с огнём. Но к тому времени машины Ford Kuga и Opel Meriva полностью сгорели.

В полиции два этих пожара не связывают, так как для этого пока нет оснований из-за недостатка информации. Воронежцы при этом вспомнили массовые поджоги машин 2013−2014 года, когда дорогие иномарки горели в городе чуть ли не каждую ночь, а автовладельцы боялись за сохранность своих машин. В городе ползли слухи об «идейных пироманах».

Полиция находила поджигателей — раскрыла третью часть таких преступлений, и зачастую оказывалось, что авто жгут разные люди. Поджоги были связаны с чисто человеческими отношениями, конфликтами в бизнесе или с разделом имущества при разводе. Машины во дворах припаркованы близко, и нередко начинали гореть соседние автомобили. Так в чужой конфликт оказались втянуты совершенно посторонние люди — соседи поставившие авто рядом с машиной объекта мести.

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