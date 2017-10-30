Полиция возбудила дела о поджогах в Воронеже в ЖК «Олимпийский» и на улице Ломоносова

Машины сгорели в ночь на понедельник, 30 октября с разницей в один час. В инцидентах разберутся полицейские в рамках расследования двух дел об умышленном уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). Об этого корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

<div id="vk_post_-33041211_3863950"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-33041211_3863950", -33041211, 3863950, 'rn3K1pFBbWNox32lHGxykR9gWw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 00:41 в региональное ГУ МЧС поступил звонок о том, что на парковке у дома № 117 на улице Ломоносова горит иномарка. По словам жителей многоэтажки, сгорел Volkswagen Touareg. Фото последствий пожара очевидцы выложили в сети.

Ровно через час — в 1:41 — спасатели выехали на вызов с ЖК «Олимпийский», который находится неподалеку от дома № 117 по улице Ломоносова. Там на парковке загорелись два автомобиля. По словам местных жителей, пожарные быстро справились с огнём. Но к тому времени машины Ford Kuga и Opel Meriva полностью сгорели.

В полиции два этих пожара не связывают, так как для этого пока нет оснований из-за недостатка информации. Воронежцы при этом вспомнили массовые поджоги машин 2013−2014 года, когда дорогие иномарки горели в городе чуть ли не каждую ночь, а автовладельцы боялись за сохранность своих машин. В городе ползли слухи об «идейных пироманах».