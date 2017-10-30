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13:14 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге при получении взятки задержан действующий адвокат

В Екатеринбурге задержан действующий адвокат. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в октябре этого года 55-летний защитник потребовал от родственников мужчины, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, несколько миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности. После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был сразу же задержан сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Имя задержанного адвоката в следствии не называют. Ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, недавно на Среднем Урале к реальному лишению свободы был приговорен теперь уже бывший адвокат, за взятку пытавшийся передать в колонию сотовый телефон для заключенного.

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