В Екатеринбурге при получении взятки задержан действующий адвокат

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в октябре этого года 55-летний защитник потребовал от родственников мужчины, в отношении которого проводилась проверка по факту приобретения и хранения им наркотических средств, несколько миллионов рублей за решение вопроса о непривлечении этого гражданина к уголовной ответственности. После того, как адвокат получил часть оговоренной суммы, он был сразу же задержан сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области.