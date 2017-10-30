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13:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Ленинском районе Новосибирска зарезали молодого парня

Трагедия произошла 30 октября около часа ночи на улице Карла Маркса, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

В Ленинском районе Новосибирска зарезали молодого парня ночью 30 октября, рассказали в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Поножовщина случилась на улице Карла Маркса около часа ночи недалеко от общежития СибУПК. 18-летнего молодого человека пытались спасти сотрудники скорой помощи, однако от полученного ранения мужчина скончался. По словам очевидцев, около общежития были слышны выстрелы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По делу выполняется комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Расследование продолжается.

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