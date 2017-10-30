В Ленинском районе Новосибирска зарезали молодого парня ночью 30 октября, рассказали в пресс-службе СУ СКР по НСО.

Поножовщина случилась на улице Карла Маркса около часа ночи недалеко от общежития СибУПК. 18-летнего молодого человека пытались спасти сотрудники скорой помощи, однако от полученного ранения мужчина скончался. По словам очевидцев, около общежития были слышны выстрелы.