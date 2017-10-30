В Ленинском районе Новосибирска зарезали молодого парня
Трагедия произошла 30 октября около часа ночи на улице Карла Маркса, об этом сообщает
Трагедия произошла 30 октября около часа ночи на улице Карла Маркса, об этом сообщает
В Ленинском районе Новосибирска зарезали молодого парня ночью 30 октября, рассказали в
Поножовщина случилась на улице Карла Маркса около часа ночи недалеко от общежития СибУПК. 18-летнего молодого человека пытались спасти сотрудники скорой помощи, однако от полученного ранения мужчина скончался. По словам очевидцев, около общежития были слышны выстрелы.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Следственного комитета. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По делу выполняется комплекс необходимых следственных действий и