Автоледи госпитализирована после тройного ДТП в тумане под Челябинском

Женщина за рулем Mitsubishi Lancer за 5 минут дважды попала в ДТП на трассе из-за тумана в Челябинской области — сначала иномарку догнал ВАЗ, затем грузовик, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по региону.

Авария произошла в воскресенье, 29 октября, около 7.15 на 35 км автодороги Челябинск — Новосибирск (Красноармейский район). Не выбрав безопасную скорость движения во время тумана водитель ВАЗ-21113 врезался в ехавшую впереди иномарку Mitsubishi Lancer, за рулем которой находилась 28-летняя женщина. Через пять минут в автоледи влетел грузовик Volvo, не успевший затормозить.