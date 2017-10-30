Автоледи госпитализирована после тройного ДТП в тумане под Челябинском
В иномарку женщины сначала въехал ВАЗ, затем ее «догнала» фура.
В иномарку женщины сначала въехал ВАЗ, затем ее «догнала» фура.
Женщина за рулем Mitsubishi Lancer за 5 минут дважды попала в ДТП на трассе
Авария произошла в воскресенье, 29 октября, около 7.15 на 35 км автодороги Челябинск — Новосибирск (Красноармейский район). Не выбрав безопасную скорость движения во время тумана водитель ВАЗ-21113 врезался в ехавшую впереди иномарку Mitsubishi Lancer, за рулем которой находилась 28-летняя женщина. Через пять минут в автоледи влетел грузовик Volvo, не успевший затормозить.
В результате ДТП водитель Mitsubishi Lancer получила телесные повреждения и была госпитализирована.