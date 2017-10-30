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13:21 (мск), источник: Om1.ru

На улице 20-я Линия пьяный омич напал на мужчину и разбил его телефон

Объяснить зачем он это сделал рецидивист не смог.

Вчера, 29 октября, примерно в 18:30 сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что на улице 20-я Линия дерутся двое мужчин.

Прибыв на место происшествия, им удалось установить, что ранее судимый пьяный 29-летний омич подошел к 58-летнему горожанину, который шел ему навстречу, ударил по руке, в которой находился телефон. Упавший гаджет правонарушитель растоптал ногой, после чего набросился с кулаками на потерпевшего.

Росгвардейцев вызвали неравнодушные прохожие. У потерпевшего остались телесные повреждения и испорченная куртка. Правонарушитель не смог объяснить причину своего поведения. Его передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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