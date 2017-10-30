На улице 20-я Линия пьяный омич напал на мужчину и разбил его телефон
Объяснить зачем он это сделал рецидивист не смог.
Объяснить зачем он это сделал рецидивист не смог.
Вчера, 29 октября, примерно в 18:30 сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что на улице 20-я Линия дерутся двое мужчин.
Прибыв на место происшествия, им удалось установить, что ранее судимый пьяный 29-летний омич подошел к 58-летнему горожанину, который шел ему навстречу, ударил по руке, в которой находился телефон. Упавший гаджет правонарушитель растоптал ногой, после чего набросился с кулаками на потерпевшего.
Росгвардейцев вызвали неравнодушные прохожие. У потерпевшего остались телесные повреждения и испорченная куртка. Правонарушитель не смог объяснить причину своего поведения. Его передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.