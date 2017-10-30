Волгоградец со строительно-монтажным пистолетом напал на офис микрозаймов
Житель Михайловки пытался ограбить офис микрозаймов с помощью
Житель Михайловки пытался ограбить офис микрозаймов с помощью
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 29 октября в полицию поступил звонок от 23-летней сотрудницы микрокредитной компании. Девушка заявила, что в офис ворвался неизвестный, вооруженный предметом, похожим на оружие, и требует от нее денег. Сотрудница учреждения отказалась отдать ему содержимое кассы, за что тот выстрелил в нее жидкостью, находившейся в приборе, и скрылся.
Как выяснилось, нападавшим был 20-летний ранее судимый неработающий житель Михайловки. Пытаясь ограбить офис микрозаймов, он стрелял в девушку из