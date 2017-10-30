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15:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец со строительно-монтажным пистолетом напал на офис микрозаймов

Житель Михайловки пытался ограбить офис микрозаймов с помощью строительно-монтажного пистолета, выстрелив из него в сотрудницу учреждения.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 29 октября в полицию поступил звонок от 23-летней сотрудницы микрокредитной компании. Девушка заявила, что в офис ворвался неизвестный, вооруженный предметом, похожим на оружие, и требует от нее денег. Сотрудница учреждения отказалась отдать ему содержимое кассы, за что тот выстрелил в нее жидкостью, находившейся в приборе, и скрылся.

Как выяснилось, нападавшим был 20-летний ранее судимый неработающий житель Михайловки. Пытаясь ограбить офис микрозаймов, он стрелял в девушку из строительно-монтажного пистолета. Он сознался в содеянном, заявив, что ему не хватало денег на покупку автомобиля. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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