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13:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полицейские проверят сообщение о драке водителя и пассажира в воронежской маршрутке

Воронежские полицейские начали проверку после сообщения в соцсетях о драке водителя маршрутного ПАЗа № 60б с пассажиром, сообщила пресс-служба регуправления МВД в понедельник, 30 октября.

Очевидец снял потасовку на камеру мобильного телефона и выложил видео в городскую группу во «ВКонтакте». Ролик появился в сети в воскресенье, 29 октября. Автор видео находился на улице во время конфликта. Через лобовое стекло автобуса видна потасовка, один из участников которой — водитель. На 24 секунде ролика дверь ПАЗа открывается, и из нее выбегают несколько пассажиров. Слышны женские крики и возглас: «Что вы вытворяете?».

Во время загрузки произошла ошибка.

Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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