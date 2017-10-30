Полицейские проверят сообщение о драке водителя и пассажира в воронежской маршрутке

Очевидец снял потасовку на камеру мобильного телефона и выложил видео в городскую группу во «ВКонтакте». Ролик появился в сети в воскресенье, 29 октября. Автор видео находился на улице во время конфликта. Через лобовое стекло автобуса видна потасовка, один из участников которой — водитель. На 24 секунде ролика дверь ПАЗа открывается, и из нее выбегают несколько пассажиров. Слышны женские крики и возглас: «Что вы вытворяете?».