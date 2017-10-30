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13:21 (мск), источник: РБК

МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия» на причастность к хищениям

Министерство внутренних дел (МВД) запросило у ЦБ сведения о возможных противоправных действиях руководителей и сотрудников Бинбанка и банка «ФК Открытие», а также о «возможной противоправной деятельности» должностных лиц самого Банка России, связанной с хищением активов санируемых банков и лишенного лицензии банка «Югра», сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, МВД сообщило о направленном в ЦБ запросе в своем ответе на просьбу комитета Госдумы по финансовому рынку прояснить информацию о причинах потери этими тремя банками своих активов.

В документе отмечается, что вопрос взят на контроль руководством Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.

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ЦБ объявил о начале санации банка «ФК Открытие» 29 августа. Банк стал первым из санированных по новой схеме при прямом участии ЦБ как инвестора, входящего в капитал с использованием находящегося под управлением регулятора Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала об излишне рискованной бизнес-стратегии банка, возможном завышении стоимости облигаций «Россия-30», значившихся на балансе банка, а также о подозрительной выплате бонусов накануне санации.

24 октября стало известно, что ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам банка «ФК Открытие» добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году.

О санации Бинбанка ЦБ объявил 21 сентября. Банк также проходит процедуру финансового оздоровления через ФКБС. По последним оценкам ЦБ, затраты на санацию Бинбанка составят ​около 350−370 млрд руб.

Банк «Югра», основным бенефициаром которого является Алексей Хотин, лишился своей лицензии в конце июля. В качестве причин отзыва разрешения на осуществление банковской деятельности ЦБ назвал падение нормативов достаточности капитала ниже 2%, манипуляции со вкладами граждан, операции, имевшие признаки вывода активов.

В конце октября стало известно, что величина «дыра» в капитале «Югры» может составить 135 млрд руб.

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Во время загрузки произошла ошибка.
10:12 (мск)© Ньюстюб
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