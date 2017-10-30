Следствие по делу экс-главы «Башнефти» продлено на три месяца
Причиной этого стало отсутствие ответов на запросы следователя
Причиной этого стало отсутствие ответов на запросы следователя
УФА, 30 октября. /ТАСС/. Следствие по делу
«Срок следствия по делу вновь продлен на три месяца по тем же основаниям — не получены ответы на запросы следователя
Адвокат добавил, что о продлении срока сторону защиты известили в Следственном комитете.
Предыдущий срок следствия истек 28 октября.
Дело Рахимова
В апреле 2014 года против Рахимова было возбуждено дело по статьям УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Легализация незаконно полученных денежных средств». Обвинения были предъявлены заочно, в ноябре 2014 года Рахимов в письменном виде дал показания по делу, рассказав о своей роли во время приватизации и продажи предприятий башкирского ТЭК.
По данным следствия, бывший руководитель «Башнефти» совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном (скончался 18 октября 2017 г. в исправительной колонии № 12 в Мордовии — прим. ТАСС) разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Используя служебное положение отца,
Далее Урал Рахимов, как полагают следователи, обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций АФК «Система» и другим юридическим лицам на сумму более 2,5 млрд долларов. В то же время, по словам адвокатов, Рахимов не являлся собственником компаний башкирского ТЭК, а лишь имел право управления.
В настоящее время Рахимов находится в Австрии, ранее суд в Вене отказал в его экстрадиции, посчитав, что запрос «может иметь политическую мотивацию». Адвокат Рахимова сообщал, что этим летом австрийские власти завершили в собственное расследование в отношении
В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате акций «Башнефти» государству. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по итогам которой предприятия башкирского ТЭК перешли в собственность Урала Рахимова, прошла с нарушениями.
В 2016 году 50,1% акций «Башнефти» приобрела «Роснефть», заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, «Роснефть» стала контролировать 57,7% уставного капитала «Башнефти». Башкирии принадлежит 25% плюс 1 акция компании.