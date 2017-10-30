Следствие по делу экс-главы «Башнефти» продлено на три месяца

Источник: ТАСС

УФА, 30 октября. /ТАСС/. Следствие по делу экс-главы «Башнефти» Урала Рахимова, обвиняемого в хищении и легализации акций предприятий ТЭК Башкирии, продлено до 28 января. Об этом сообщил в понедельник ТАСС его адвокат Сергей Макаренко.

«Срок следствия по делу вновь продлен на три месяца по тем же основаниям — не получены ответы на запросы следователя из-за границы», — сказал он, уточнив, что речь идет о счетах Рахимова в иностранных банках.

Адвокат добавил, что о продлении срока сторону защиты известили в Следственном комитете.

Предыдущий срок следствия истек 28 октября.

Дело Рахимова

В апреле 2014 года против Рахимова было возбуждено дело по статьям УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере» и «Легализация незаконно полученных денежных средств». Обвинения были предъявлены заочно, в ноябре 2014 года Рахимов в письменном виде дал показания по делу, рассказав о своей роли во время приватизации и продажи предприятий башкирского ТЭК.

По данным следствия, бывший руководитель «Башнефти» совместно с предпринимателем Левоном Айрапетяном (скончался 18 октября 2017 г. в исправительной колонии № 12 в Мордовии — прим. ТАСС) разработал план хищения акций предприятий ТЭК Башкирии. Используя служебное положение отца, экс-главы Башкирии Муртазы Рахимова, он организовал хищение контрольных пакетов акций ряда открытых акционерных обществ стоимостью более 130 млрд рублей, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Далее Урал Рахимов, как полагают следователи, обеспечил совершение финансовых операций с похищенным имуществом, а именно реализацию пакетов акций АФК «Система» и другим юридическим лицам на сумму более 2,5 млрд долларов. В то же время, по словам адвокатов, Рахимов не являлся собственником компаний башкирского ТЭК, а лишь имел право управления.

В настоящее время Рахимов находится в Австрии, ранее суд в Вене отказал в его экстрадиции, посчитав, что запрос «может иметь политическую мотивацию». Адвокат Рахимова сообщал, что этим летом австрийские власти завершили в собственное расследование в отношении экс-главы «Башнефти» и не имеют к нему претензий.

В конце октября 2014 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате акций «Башнефти» государству. Суд признал, что серия приватизационных сделок, по итогам которой предприятия башкирского ТЭК перешли в собственность Урала Рахимова, прошла с нарушениями.