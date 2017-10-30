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13:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Полицейский «произвол» в Нижнем Тагиле попал на видео

Мужчина пытался специально травмировать себя после задержания полицией.

В Нижнем Тагиле задержанный после разбойного нападения 26-летний мужчина пытался разбить себе голову в 16-м районном отделении города. Однако этот момент зафиксировала видеокамера, сообщает в понедельник, 30 октября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.

Задержанный полицией мужчина днем 26 октября совершил разбойное нападение на продуктовый магазин по улице Носова, 80 Нижнего Тагила. По словам продавщицы магазина, разбойник зашел днем в магазин и, взяв бутылку пива, пытался скрыться, не заплатив по счету. На окрики реализатора мужчина достал пистолет и направил на женщину.

«Дама не стала испытывать судьбу и вступать в неравную схватку с преступником, а когда он ретировался, обратилась за помощью в органы внутренних дел. На улице охотника за чужим добром попытались задержать грузчики магазина, но подозреваемый припугнул их ножом, и был таков», — рассказал очевидец корреспонденту «АиФ-Урал».

Сотрудники полиции задержали злоумышленника в тот же день. Находясь в отделе полиции № 16, арестованный стал вести себя неадекватно и грозить полицейским уголовным преследованием.

«При доставлении его в дежурную часть он вел себя весьма агрессивно, бил ногами и иными частями тела по бортам и дверям служебного автомобиля. В служебном кабинете сотрудников ОВД молодой человек постоянно и грубо оскорблял полицейских, грозился засудить их, утверждая, что судья ему поверит, учитывая, сколько на его теле появилось синяков. Чтобы «наказать» впоследствии оперативников, прилюдно бился головой об стол, это подтверждается видеосъемкой. Хотите фокус, грубо пробурчал подозреваемый, я сейчас поеду на зону в Ивдель за нападение на магазин, а вы, опера, в «13"-у», — отметил полковник Горелых.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неадекватное поведение мужчины было зафиксировано на камеры видеонаблюдения. По факту ограбления торговой точки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

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