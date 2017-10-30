Убийце Елены Кривоносовой грозит высшая мера

В Новосибирской области прокурор Бердска Роман Сивак подписал обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Куйбышева Петра Щ., который обвиняется в убийстве автолюбительницы из Новосибирска Елены Кривоносовой. Кроме того, гражданин Щ. обвиняется в угоне автомобиля, краже и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

«Мужчина в социальной сети познакомился с Еленой Кривоносовой, с которой встретился в Бердске 26 июня, — говорит представитель прокуратуры области Дмитрий Лямкин. — На встречу женщина приехала на Toyota RAV4». Известно, что убийца и жертва в тот день встретились впервые и решили в тот же день поехать к Обскому водохранилищу, на пляж. Вскоре романтическая поездка переросла в ссору, и Елена остановила RAV4 в районе бердской улицы Химзаводская.

В этот момент мужчина достал имевшийся у него нож и нанес новой знакомой пять ударов, от которых она скончалась на месте. Затем убийца спрятал тело жертвы в багажник, отвез его в лесной массив Искитимского района и там закопал.

После убийства мужчина угнал автомобиль и похитил ее имущество на сумму свыше 27 тысяч рублей. Злоумышленник украл в Новосибирске два регистрационных знака с Audi A4, которые установил на угнанный автомобиль и продолжал ездить на нем.

Елену Кривоносову искали более недели. Второго июля в Бердске Петр Щ. двигался на ее машине в ночное время с выключенными фарами и был остановлен сотрудником ГИБДД. Недовольный действиями инспектора, гражданин Щ. с силой закрыл дверь машины, проехал колесами по ноге сотрудника полиции и протащил его на двери автомобиля около 40 метров, причинив полицейскому телесное повреждение и физическую боль.

Затем мужчина на скорости около 170 км/ч попытался скрыться на автомобиле, однако в результате погони, которая попала на YouTube, был задержан в районе станции Евсино Искитимского района. Инспекторы ГИБДД применили огнестрельное оружие, и только после этого водитель остановился, оказал активное сопротивление, но был задержан.

«Во время следствия обвиняемый полностью признал себя виновным, оказал содействие в раскрытии преступления, написал явку с повинной, — добавил Лямкин. — Уголовное дело рассмотрит по существу Бердский городской суд».