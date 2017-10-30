Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Матиос назвал потери армии Украины, о которых ранее не слышали
Елена Летучая уходит с «Пятницы»
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Опиоиды: почему на них подсело столько американцевПо приему опиоидных препаратов США являются безусловным мировым лидером. На каждый миллион американцев приходится примерно 50 тыс. доз в день
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа перед поклонниками
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
13:33 (мск), источник: VN.ru

Убийце Елены Кривоносовой грозит высшая мера

В Бердске перед судом предстанет 33-летний житель Новосибирской области Петр Щ., который обвиняется в том, что убил девушку на первом свидании, затем угнал ее Toyota RAV4 и протащил по земле сотрудника ГИБДД около 40 метров.

В Новосибирской области прокурор Бердска Роман Сивак подписал обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Куйбышева Петра Щ., который обвиняется в убийстве автолюбительницы из Новосибирска Елены Кривоносовой. Кроме того, гражданин Щ. обвиняется в угоне автомобиля, краже и применении насилия в отношении сотрудника полиции.

«Мужчина в социальной сети познакомился с Еленой Кривоносовой, с которой встретился в Бердске 26 июня, — говорит представитель прокуратуры области Дмитрий Лямкин. —  На встречу женщина приехала на Toyota RAV4». Известно, что убийца и жертва в тот день встретились впервые и решили в тот же день поехать к Обскому водохранилищу, на пляж. Вскоре романтическая поездка переросла в ссору, и Елена остановила RAV4 в районе бердской улицы Химзаводская.

В этот момент мужчина достал имевшийся у него нож и нанес новой знакомой пять ударов, от которых она скончалась на месте. Затем убийца спрятал тело жертвы в багажник, отвез его в лесной массив Искитимского района и там закопал.

После убийства мужчина угнал автомобиль и похитил ее имущество на сумму свыше 27 тысяч рублей. Злоумышленник украл в Новосибирске два регистрационных знака с Audi A4, которые установил на угнанный автомобиль и продолжал ездить на нем.

Елену Кривоносову искали более недели. Второго июля в Бердске Петр Щ. двигался на ее машине в ночное время с выключенными фарами и был остановлен сотрудником ГИБДД. Недовольный действиями инспектора, гражданин Щ. с силой закрыл дверь машины, проехал колесами по ноге сотрудника полиции и протащил его на двери автомобиля около 40 метров, причинив полицейскому телесное повреждение и физическую боль.

Затем мужчина на скорости около 170 км/ч попытался скрыться на автомобиле, однако в результате погони, которая попала на YouTube, был задержан в районе станции Евсино Искитимского района. Инспекторы ГИБДД применили огнестрельное оружие, и только после этого водитель остановился, оказал активное сопротивление, но был задержан.

«Во время следствия обвиняемый полностью признал себя виновным, оказал содействие в раскрытии преступления, написал явку с повинной, — добавил Лямкин. — Уголовное дело рассмотрит по существу Бердский городской суд».

В СУ СКР по региону добавили, что при изучении личности фигуранта дела установлено, что Петр Щ. неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, не работает и наркозависим.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Англосакский» Хэллоуин теряет популярность среди россиян
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия»
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка» Телеведущая покидает проект, принесший ей популярность
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь