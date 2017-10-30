Ливневые дожди затопили Сочи
На месте подтопления работает оперативная группа Сочинского гарнизона пожарной охраны.
На месте подтопления работает оперативная группа Сочинского гарнизона пожарной охраны.
Утром в понедельник, 30 октября, в экстренные службы Сочи поступило сообщение о том, что в результате ливневых дождей и неисправности ливневой канализации в Адлерском районе, поселке Молдовка, на улице Костромской оказались подтоплены придомовые территории и подвальные помещения двух домовладений, еще в один дом вода зашла на уровень 5 см. Также подтоплена проезжая часть улицы Костромской на протяжении 150 метров.
В настоящее время дождь прекратился, вода сошла.
На месте работает оперативная группа Сочинского гарнизона пожарной охраны. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает «Югополису»
Ранее «Югополис» сообщал о том, что в течение суток 30 октября в Краснодарском крае ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозой, на реках края резкий подъем уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.