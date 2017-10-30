Ливневые дожди затопили Сочи

Утром в понедельник, 30 октября, в экстренные службы Сочи поступило сообщение о том, что в результате ливневых дождей и неисправности ливневой канализации в Адлерском районе, поселке Молдовка, на улице Костромской оказались подтоплены придомовые территории и подвальные помещения двух домовладений, еще в один дом вода зашла на уровень 5 см. Также подтоплена проезжая часть улицы Костромской на протяжении 150 метров.