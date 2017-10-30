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13:34 (мск), источник: Югополис

Ливневые дожди затопили Сочи

На месте подтопления работает оперативная группа Сочинского гарнизона пожарной охраны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 66% 748 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Югополис

Утром в понедельник, 30 октября, в экстренные службы Сочи поступило сообщение о том, что в результате ливневых дождей и неисправности ливневой канализации в Адлерском районе, поселке Молдовка, на улице Костромской оказались подтоплены придомовые территории и подвальные помещения двух домовладений, еще в один дом вода зашла на уровень 5 см. Также подтоплена проезжая часть улицы Костромской на протяжении 150 метров.

В настоящее время дождь прекратился, вода сошла.

На месте работает оперативная группа Сочинского гарнизона пожарной охраны. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщает «Югополису» пресс-служба ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что в течение суток 30 октября в Краснодарском крае ожидаются очень сильные дожди, ливни с грозой, на реках края резкий подъем уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

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