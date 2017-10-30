Расчленивший двух человек костанаец избежал колонии

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Жителя Костанайской области, убившего двух мужчин, освободили от уголовной ответственности в связи с психической болезнью, пишет портал «Костанайские новости».

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Свое первое убийство 27-летний Сергей Поляничко совершил в декабре 2013 года, когда вышел из психиатрической больницы. Его жертвой стал случайный встречный. Поляничко ударил его камнем по голове в районе КЖБИ (Комбината железобетонных изделий — прим. ред.), а тело расчленил и спрятал в туалетах на дачах. Все эти годы родные искали убитого парня, надеясь, что он найдется живым.

Во второй раз он убил своего школьного друга, зарезав в доме своего деда в селе Амангельды. Дед узнал об этом, но сразу заявлять в полицию на своего внука не стал, велев избавиться от тела. Мужчина также спрятал останки в разных местах.

Спустя несколько месяцев пожилой родственник понял, что мужчина становится неуправляемым, и решил обратиться в полицию. На допросе Поляничко признался в трех убийствах, но тело его третьей жертвы не нашли, поэтому ему вменялось совершение двух убийств.