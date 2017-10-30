В Сочи из-за плохой погоды поднялся уровень воды в реке Псоу

Руководитель управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Владимир Кондратенко рассказал, что более 200 единиц оперативной техники и почти 50 плавсредств в городе переведены в режим повышенной готовности. Все службы Сочи круглые сутки на дежурстве. Более 1,2 тыс. человек круглосуточно роводят мониторинг микрорайонов, поселков и горных рек, сообщает «Интерфакс».

Кондратенко подчеркнул, что река Псоу поднялась до неблагоприятных отметок — до выхода воды из русла остался метр. На больших горных реках курорта установлены 48 автоматических гидрологических комплексов — датчики передают информацию об уровне воды.

«Если возникает опасность подтопления, мы направляем туда спасателей, полицию, пожарных, начинаем проводить речевое оповещение: просим людей выйти на возвышенность, взять необходимые вещи и документы. Затем — в случае критической ситуации — включаем сирены и предлагаем людям проводить эвакуацию. Сейчас такой ситуации нет», — сказал Кондратенко.