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15:33 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи из-за плохой погоды поднялся уровень воды в реке Псоу

В Сочи объявили режим повышенной готовности из-за непогоды.

Руководитель управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Владимир Кондратенко рассказал, что более 200 единиц оперативной техники и почти 50 плавсредств в городе переведены в режим повышенной готовности. Все службы Сочи круглые сутки на дежурстве. Более 1,2 тыс. человек круглосуточно роводят мониторинг микрорайонов, поселков и горных рек, сообщает «Интерфакс».

Кондратенко подчеркнул, что река Псоу поднялась до неблагоприятных отметок — до выхода воды из русла остался метр. На больших горных реках курорта установлены 48 автоматических гидрологических комплексов — датчики передают информацию об уровне воды.

«Если возникает опасность подтопления, мы направляем туда спасателей, полицию, пожарных, начинаем проводить речевое оповещение: просим людей выйти на возвышенность, взять необходимые вещи и документы. Затем — в случае критической ситуации — включаем сирены и предлагаем людям проводить эвакуацию. Сейчас такой ситуации нет», — сказал Кондратенко.

Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи 30 октября прошли ливни. Из-за сильного дождя и неисправности ливневой канализации в поселке Молдовка на улице Костромской подтоплены дворы и подвалы двух жилых домов. В еще один дом вода зашла на уровень 5 см.

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