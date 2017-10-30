Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Матиос назвал потери армии Украины, о которых ранее не слышали
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Поклонская объяснила низкие кассовые сборы «Матильды»
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа перед поклонниками
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
13:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Еще 31 мертвую нерпу обнаружили за КБЖД на побережье Байкала

Тела двоих животных отправили на экспертизу в ветеринарную лабораторию.

Еще 31 мертвую нерпу обнаружили на побережье от Култука до порт Байкала. В настоящее время для установления причины гибели тела двоих животных отправили на экспертизу в ветеринарную лабораторию. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Сотрудники учреждения совместно с ветеринарной службой Иркутской области выехали исследовать 77 км озера от Култука до порт Байкала 27 октября.

«В результате на побережье сотрудники выявили 31 мертвую нерпу. Тела двоих животных отправлены на экспертизу в ветеринарную лабораторию», — отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы ветеринарии Иркутской области для установления причин гибели патологические материалы были доставлены в Иркутск и переданы для проведения лабораторных исследований в «Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию» и ФКУЗ НИИ «Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока». Также служба ветеринарии направила письма с информацией по фактам гибели животных в управление Росприроднадзора и Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства, приняты меры административного реагирования.

Напомним, что очевидцы обнаружили около 30-ти мертвых нерп на берегу Байкала в районе поселков Новый Энхалук, Клюевка и города Бабушкин в Бурятии накануне, 29 октября. В настоящее время выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются специалисты Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что мертвую нерпу обнаружили на берегу Байкала в Листвянке 29 июля. Отдыхающие были напуганы происходящим и обратились за помощью в полицию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Певица Наргиз представила в Иркутске программу "Вдвоем"
Центробанк: Школы с преподаванием финансовой грамотности есть почти в каждом регионе
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Коммунальные платежи направят в обход управляющих компаний
В конце недели россиян ожидают длинные выходные
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия»
Спорт
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста Футболисты московского ЦСКА отправились в Швейцарию, где завтра, 31 октября, сыграют с "Базелем" в 4-м туре Лиги чемпионов
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка» Телеведущая покидает проект, принесший ей популярность
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь