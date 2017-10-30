Еще 31 мертвую нерпу обнаружили за КБЖД на побережье Байкала
Тела двоих животных отправили на экспертизу в ветеринарную лабораторию.
Тела двоих животных отправили на экспертизу в ветеринарную лабораторию.
Еще 31 мертвую нерпу обнаружили на побережье от Култука до порт Байкала. В настоящее время для установления причины гибели тела двоих животных отправили на экспертизу в ветеринарную лабораторию. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Сотрудники учреждения совместно с ветеринарной службой Иркутской области выехали исследовать 77 км озера от Култука до порт Байкала 27 октября.
«В результате на побережье сотрудники выявили 31 мертвую нерпу. Тела двоих животных отправлены на экспертизу в ветеринарную лабораторию», — отметили в
По информации
Напомним, что очевидцы обнаружили около 30-ти мертвых нерп на берегу Байкала в районе поселков Новый Энхалук, Клюевка и города Бабушкин в Бурятии накануне, 29 октября. В настоящее время выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются специалисты
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что мертвую нерпу обнаружили на берегу Байкала в Листвянке 29 июля. Отдыхающие были напуганы происходящим и обратились за помощью в полицию.