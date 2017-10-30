Еще 31 мертвую нерпу обнаружили за КБЖД на побережье Байкала

Еще 31 мертвую нерпу обнаружили на побережье от Култука до порт Байкала. В настоящее время для установления причины гибели тела двоих животных отправили на экспертизу в ветеринарную лабораторию. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Сотрудники учреждения совместно с ветеринарной службой Иркутской области выехали исследовать 77 км озера от Култука до порт Байкала 27 октября.

«В результате на побережье сотрудники выявили 31 мертвую нерпу. Тела двоих животных отправлены на экспертизу в ветеринарную лабораторию», — отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы ветеринарии Иркутской области для установления причин гибели патологические материалы были доставлены в Иркутск и переданы для проведения лабораторных исследований в «Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию» и ФКУЗ НИИ «Противочумный институт Сибири и Дальнего Востока». Также служба ветеринарии направила письма с информацией по фактам гибели животных в управление Росприроднадзора и Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства, приняты меры административного реагирования.

Напомним, что очевидцы обнаружили около 30-ти мертвых нерп на берегу Байкала в районе поселков Новый Энхалук, Клюевка и города Бабушкин в Бурятии накануне, 29 октября. В настоящее время выяснением всех обстоятельств произошедшего занимаются специалисты Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.