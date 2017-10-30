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16:53 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградец заплатит миллионный штраф за взятку приставу

Суд признал жителя Краснооктябрьского района виновным в даче взятки должностному лицу. Теперь мужчине, попытавшемуся решить свою проблему с помощью конверта, назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Источник: РИАЦ

Как пояснили в ФССП по Волгоградской области, житель Краснооктябрьского района задолжал более 370 тысяч рублей, долг платить не торопился. В рамках исполнительного производства судебный пристав вызвал к себе на прием должника для установления местонахождения и наложения ареста на принадлежащий ему автомобиль «Chevrolet NIVA».

Должник в данной ситуации предпочел, по его мнению, более простой способ решить проблему со своими долгами. Он предложил судебному приставу пойти на коррупционное преступление, а именно, за сумму в 50 тысяч рублей не накладывать арест на автомобиль. О готовящемся преступлении пристав уведомил свое руководство и правоохранительные органы.

Спустя несколько дней должник прибыл к месту работы судебного пристава и предложил госслужащему сесть к нему в автомобиль. Отъехав немного от Краснооктябрьского районного отдела, гражданин передал судебному приставу взятку в размере 50 тысяч рублей не подозревая, что находится на «оперативном эксперименте» под наблюдением сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудников регионального УФСБ России и работников отдела по противодействию коррупции УФССП России по Волгоградской области.

Должник не смог довести свой преступный умысел до конца, и был задержан с поличным. В настоящее время приговор в отношении взяткодателя вступил в законную силу.

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