Волгоградец заплатит миллионный штраф за взятку приставу

Источник: РИАЦ

Как пояснили в ФССП по Волгоградской области, житель Краснооктябрьского района задолжал более 370 тысяч рублей, долг платить не торопился. В рамках исполнительного производства судебный пристав вызвал к себе на прием должника для установления местонахождения и наложения ареста на принадлежащий ему автомобиль «Chevrolet NIVA».

Должник в данной ситуации предпочел, по его мнению, более простой способ решить проблему со своими долгами. Он предложил судебному приставу пойти на коррупционное преступление, а именно, за сумму в 50 тысяч рублей не накладывать арест на автомобиль. О готовящемся преступлении пристав уведомил свое руководство и правоохранительные органы.

Спустя несколько дней должник прибыл к месту работы судебного пристава и предложил госслужащему сесть к нему в автомобиль. Отъехав немного от Краснооктябрьского районного отдела, гражданин передал судебному приставу взятку в размере 50 тысяч рублей не подозревая, что находится на «оперативном эксперименте» под наблюдением сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудников регионального УФСБ России и работников отдела по противодействию коррупции УФССП России по Волгоградской области.