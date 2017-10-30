Антон Алиханов о потопе в Калининграде

Глава региона устроил рабочий выезд на улицы Калининграда. Выяснилось, что в городе нет техники для очистки и расширения ливневой канализации, а дренажная система не справляется с потоком воды.

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Евгения Чирочкина, корреспондент:

— Автомобили на улице Киевской буквально плывут, а не едут. Уровень воды местами достигает фар. Чтобы проехать опасный участок водители вынуждены сбавить скорость, из-за этого на дороге пробка.

Из-за потопов страдают не только автомобилисты. Под водой тротуары и пешеходные переходы. Люди вынуждены мочить ноги. Галантные мужчины, как в фильмах переносят девушек на руках.

Юрий Бородин, житель Калининграда:

— Вода везде и не пройти ничего. Ни с коляской, ни с чем.

Алена Долгова, житель Калининграда:

— На каблуках, перебежками, по другому никак.

Под водой не только улица Киевская. Ручей Лесной на улице Зои Космодемьянской вышел из берегов и затопил подвалы ближайших домов. Сотрудники Водоканала очищают здесь решетки и трубы. Вода убывает, но медленно. Ливневая канализация с потоком не справляется.

Алексей Мойса директор МБУ «Гидротехник».

— Мы чистили подмостовой переход, решетки от Зои Космодемьянской до речки Преголи, очищали от мусора, которые в связи с обильными паводками очень много течет веток, листвы, на сооруженные решетки. Силами гидротехника на каждой решетке находятся люди, которые чистят их в течение суток.

Эти меры малоэффективны. Такой вывод сделал губернатор Калининградской области — Антон Алиханов, во время выезда и осмотра потопленных территорий. В городе, как оказалось, нет техники для очистки и расширения ливневой канализации. Чтобы найти решение проблемы и выявить особо опасные участки в течение недели глава региона планируют собрать совещание.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— Мы занимаемся ловлей блох. По сути, не занимаясь комплексной очисткой ливневой канализации. Я, честно говоря, был этой ситуацией удивлен. Мне то казалось, если есть целый МУП, огромная сеть ливневой канализации. Ну и в городе нашем дожди вещь не новая, поэтому казалось, что должны все эти вещи быть у городских служб, но их, оказывается, нет.