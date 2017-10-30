Из-за шторма командование Балтфлота скорректировало план подготовки и вернуло корабли на базу

Источник: Новый Калининград

«Штормовая погода не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, по оценке командования, силы флота были своевременно подготовлены к удару стихии. В связи с надвигающейся стихией был откорректирован план боевой подготовки флота, обеспечена безопасность кораблей на местах их стоянки с учетом силы и направления ветра, назначены и подготовлены к немедленной работе буксиры», — пояснил Роман Мартов.

По его словам, все корабли и суда встретили шторм на штатных местах стоянки. «Корабли, выполнявшие задачи в акватории Балтийского моря, были возвращены в базу. На объектах флота, дислоцированных в местах, где аварийно была отключена подача электроэнергии, энергообеспечение осуществлялось при помощи стационарных и передвижных дизель-генераторов», — заключил представитель флота.