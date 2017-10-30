В Светлогорске завели дело о покушении на мэра

Источник: РИА Новости

«Возбуждено дело о покушении на убийство по публикациям в СМИ, пока идет проверка», — сообщил собеседник агентства.

Ковальский получил в последнее время скандальную известность после того, как сообщил местному интернет-порталу, что 21 октября на него произошло вооруженное нападение: неизвестный якобы выстрелил ему в живот возле дома чиновника. Однако в полицию и в медицинское учреждение Ковальский обращаться не стал. В полиции подтвердили, что обращения от него не поступало. Сам Ковальский был недоступен для комментариев, не смогли пояснить ситуацию и в местном совете депутатов.

Позже в ряде СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что глава района получил травму — глубокие ссадины — при падении на металлическую конструкцию на своем приусадебном участке, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.