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14:19 (мск), источник: РИА Новости

В Светлогорске завели дело о покушении на мэра

КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о покушении на главу Светлогорского района Калининградской области Александра Ковальского, в которого якобы стреляли неизвестные, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА Новости

«Возбуждено дело о покушении на убийство по публикациям в СМИ, пока идет проверка», — сообщил собеседник агентства.

Ковальский получил в последнее время скандальную известность после того, как сообщил местному интернет-порталу, что 21 октября на него произошло вооруженное нападение: неизвестный якобы выстрелил ему в живот возле дома чиновника. Однако в полицию и в медицинское учреждение Ковальский обращаться не стал. В полиции подтвердили, что обращения от него не поступало. Сам Ковальский был недоступен для комментариев, не смогли пояснить ситуацию и в местном совете депутатов.

Позже в ряде СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что глава района получил травму — глубокие ссадины — при падении на металлическую конструкцию на своем приусадебном участке, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил журналистам, что договорился с Ковальским о том, что в понедельник он передаст заявление об увольнении в муниципальный совет депутатов по состоянию здоровья. Глава региона отметил, что готов предложить новую кандидатуру на пост главы района на рассмотрение муниципальному совету депутатов.

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