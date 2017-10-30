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15:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два человека пострадали в столкновении троллейбуса и Nissan в Братске

Водителя иномарки отправили на медосвидетельствование.

Столкновение троллейбуса и автомобиля Nissan произошло на улице Гагарина в Братске сегодня утром, 30 октября. Водителя и пассажира иномарки с различными травмами госпитализировали. Шоферу Nissan предстоит пройти медосвидетельствование. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на БСТ.

По версии полицейских, водитель автомобиля Nissan не выбрал безопасную скорость движения и врезался в троллейбус.

«В салоне общественного транспорта людей не было, женщина-водитель была трезва, — говорится в сообщении.

Полицейскими установлено, что дорога в месте ДТП была скользкой.

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