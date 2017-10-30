Троих подростков подозревают в серии автоугонов в Нижнеилимске Иркутской области

Троих подростков подозревают в угоне трех автомобилей в Нижнеилимске Иркутской области. По данному факту следователи возбудили уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 10 октября несовершеннолетние в Нижнеилимском районе угнали «Жигули, который затем бросили в парке.

«11 октября трое подростков вновь угнали уже другое «Жигули», чтобы доехать до одного из поселков. Однако на дороге они не справились с управлением и съехали в кювет. В результате они бросили автомобиль, добрались до поселка, переночевали в подъезде одного из домов, а затем снова угнали уже третий автомобиль марки «Лада», — отметили в ведомстве.