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14:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Директор новосибирской стройфирмы «ПТК-30» арестован на 2 месяца

НОВОСИБИРСК, 30 октября, ФедералПресс. Директор строительной компании «ПТК-30» заключен под стражу.

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Новосибирска, директор стройфирмы «ПТК-30» Антон Коновалов помещен в СИЗО на 2 месяца.

Напомним, что Коновалов подозревается в коммерческом подкупе. Его задержали с поличным при передаче 1,6 миллионов рублей от дольщика ЖК «Радуга». Деньги должны были быть переданы за оформление переуступки договора и прав на квартиру.

При этом сама «ПТК-30» к делу отношения не имеет, хотя ранее она тоже стала объектом внимания силовиков. Ранее «ФедералПресс» писал, что рабочие стройфирмы неоднократно забирались на башенные краны, требуя выплатить им зарплату.

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