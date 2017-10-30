Директор новосибирской стройфирмы «ПТК-30» арестован на 2 месяца

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Новосибирска, директор стройфирмы «ПТК-30» Антон Коновалов помещен в СИЗО на 2 месяца.

Напомним, что Коновалов подозревается в коммерческом подкупе. Его задержали с поличным при передаче 1,6 миллионов рублей от дольщика ЖК «Радуга». Деньги должны были быть переданы за оформление переуступки договора и прав на квартиру.