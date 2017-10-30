Директор новосибирской стройфирмы «ПТК-30» арестован на 2 месяца
НОВОСИБИРСК, 30 октября, ФедералПресс. Директор строительной компании «ПТК-30» заключен под стражу.
НОВОСИБИРСК, 30 октября, ФедералПресс. Директор строительной компании «ПТК-30» заключен под стражу.
Как сообщили в
Напомним, что Коновалов подозревается в коммерческом подкупе. Его задержали с поличным при передаче 1,6 миллионов рублей от дольщика ЖК «Радуга». Деньги должны были быть переданы за оформление переуступки договора и прав на квартиру.
При этом сама «ПТК-30» к делу отношения не имеет, хотя ранее она тоже стала объектом внимания силовиков. Ранее «ФедералПресс» писал, что рабочие стройфирмы неоднократно забирались на башенные краны, требуя выплатить им зарплату.