В Сочи автомобиль врезался в свадебный кортеж
В Сочи 28 октября произошло ДТП со свадебным кортежем.
В Сочи 28 октября произошло ДТП со свадебным кортежем.
Авария случилась около 11:00 в поселке Лоо. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречку, после этого проигнорировал требования полицейских об остановке и пытался скрыться. Во время погони ВАЗ еще раз выехал на встречку и врезался в Lada Priora, ехавшей в составе свадебного кортежа, сообщает
После аварии водителя, оказавшего сопротивление, задержали. В отношении него составили протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Материалы передали в суд, 30 октября тот оштрафовал водителя на 3 тыс. рублей.