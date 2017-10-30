В Сочи автомобиль врезался в свадебный кортеж

Авария случилась около 11:00 в поселке Лоо. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречку, после этого проигнорировал требования полицейских об остановке и пытался скрыться. Во время погони ВАЗ еще раз выехал на встречку и врезался в Lada Priora, ехавшей в составе свадебного кортежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.