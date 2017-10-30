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15:30 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи автомобиль врезался в свадебный кортеж

В Сочи 28 октября произошло ДТП со свадебным кортежем.

Авария случилась около 11:00 в поселке Лоо. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречку, после этого проигнорировал требования полицейских об остановке и пытался скрыться. Во время погони ВАЗ еще раз выехал на встречку и врезался в Lada Priora, ехавшей в составе свадебного кортежа, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После аварии водителя, оказавшего сопротивление, задержали. В отношении него составили протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Материалы передали в суд, 30 октября тот оштрафовал водителя на 3 тыс. рублей.

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