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15:52 (мск), источник: Вести Иркутск

Опасные нелегальные свалки обнаружены под Ангарском. Предварительный ущерб природе — 12 миллионов рублей

В городе нефтехимиков нашли большую свалку экологически опасных отходов. Проверяющие органы считают, есть угроза для Ангары.

Источник: Вести Иркутск

Калитки нет, пробираемся «сквозь забор». Прокуратура, Народный фронт и наша съёмочная группа здесь гости нежданные и нежеланные. О том, что в промзоне Ангарска есть такая огромная свалка экологически опасных отходов, стало известно после прокурорской проверки. Испытания отобранных проб почвы, проведённые специалистами Росприроднадзора, показали, что загрязнение в десятки раз превышает нормы. Отходы четвёртого класса опасности. Отходы сюда везли со всего городского округа. Есть и очевидцы:

— У нас было открыто для своих машин, а там где-то дырки были, и они туда ныряли.

Площадь незаконной и опасной свалки почти 3000 квадратных метров. Ущерб окружающей среде — более 12 миллионов рублей.

— По данному факту прокуратурой города Ангарска направлены материалы в Следственный комитет, для дачи уголовно-правовой оценки неустановленных лиц. Помимо этого в адрес администрации было внесено представление об отсутствии контроля, — говорит помощник прокурора Ангарска Анна Соколова.

Отсюда, как говорится, рукой подать до ещё одной экологической угрозы. Менее чем в километре тоже свалка. Куча огромных мешков, скорее всего, со шламом. Эти промышленные отходы есть и на интерактивной карте Народного фронта.

— Если мы обратим внимание, буквально километр — и уже Ангара бежит. Соответственно, отходы попадают в почву и, соответственно, с грунтовыми водами непосредственно в реку, — говорит член регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Батукаев.

По данным прокуратуры, почва в районе дороги «15А» содержит вредные вещества — нефтепродукты, никель, мышьяк, цинк, свинец. Местные власти обратились в Минприроды.

— Сейчас нами подана заявка, предполагаемая сумма финансирования из областного бюджета — 32 000 000 рублей, — говорит начальник управления по капстроительству, ЖКХ, транспорту и связи Ангарского городского округа Василина Шунова.

Сегодня в Ангарском городском округе 28 гектаров свалок. Сложность в том, что нет пока регионального оператора по вывозу и ликвидации ТБО. Но незаконный полигон бытовых отходов в промзоне до конца года пообещали ликвидировать.

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