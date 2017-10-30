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15:03 (мск), источник: Новости Перми

Пермячка украла обувь в торговом центре

В отдел полиции Свердловского района Перми обратился администратор крупного торгового центра, который сообщил о кражи обуви в одном из отделов.

Полицейские установили, что обувь своровала ранее судимая женщина 1963 года рождения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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