Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Находка на $275,5 тыс. пролежала забытой на чердаке много лет
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Эксперт заявила, что Киеву нужна помощь военных РФ с мандатом ООН
США удивило уничтожение их танка китайской ракетой
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Ирина Круг об убийцах мужа: Мы знаем, кто это сделал
Брежнева сделала операцию после драки в детстве
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Праздник миллиона огней
15:21 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Обвиняемый в убийстве двух девушек в Волжском взят под арест в зале суда

Городской суд Волжского избрал меру пресечения Александру Масленникову. Он обвиняется в жестоком убийстве двух девушек.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В суде были предприняты усиленные меры безопасности. Подсудимый Масленников озвучил ходатайство провести заседание без представителей прессы. Решения суда журналисты ожидали в коридоре. Ближайшие два месяца до 16 декабря злоумышленник проведет в СИЗО. Как сообщили следователи, во время допроса он признался в расправе над девушками и рассказал подробности своего страшного преступления.

13 октября две молодые девушки не вернулись домой из клуба. Начались их поиски. Полиция установила, что последний, с кем их видели, был Александр Масленников — 31-летний рецидивист, судимый за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

20 октября полиция и Следственный комитет объявили его в розыск, выяснилось, что все это время преступник скрывался в подмосковных Химках. 28 октября при скоплении сотен волжан прошел следственный эксперимент с участием Масленникова. Обвиняемый показал, где он закопал останки своих жертв. Накануне весь день волжане несли цветы на место, откуда извлекли страшные находки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
В Госдуму внесен законопроект о посмертном донорстве
Генпрокуратура подала иск против бывшего руководства Каталонии
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Голикова усомнилась в совести глав бюджетных учреждений
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
МВД проверит руководство Бинбанка и «Открытия»
Спорт
Кокорин вошел в заявку России на матчи с Аргентиной и Испанией Товарищеский матч сборной России с командой Аргентины пройдет 11 ноября и станет первым на московском стадионе «Лужники» после его реконструкции
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь