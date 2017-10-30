Обвиняемый в убийстве двух девушек в Волжском взят под арест в зале суда
Городской суд Волжского избрал меру пресечения Александру Масленникову. Он обвиняется в жестоком убийстве двух девушек.
Городской суд Волжского избрал меру пресечения Александру Масленникову. Он обвиняется в жестоком убийстве двух девушек.
В суде были предприняты усиленные меры безопасности. Подсудимый Масленников озвучил ходатайство провести заседание без представителей прессы. Решения суда журналисты ожидали в коридоре. Ближайшие два месяца до 16 декабря злоумышленник проведет в СИЗО. Как сообщили следователи, во время допроса он признался в расправе над девушками и рассказал подробности своего страшного преступления.
13 октября две молодые девушки не вернулись домой из клуба. Начались их поиски. Полиция установила, что последний, с кем их видели, был Александр Масленников — 31-летний рецидивист, судимый за грабеж, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.
20 октября полиция и Следственный комитет объявили его в розыск, выяснилось, что все это время преступник скрывался в подмосковных Химках. 28 октября при скоплении сотен волжан прошел следственный эксперимент с участием Масленникова. Обвиняемый показал, где он закопал останки своих жертв. Накануне весь день волжане несли цветы на место, откуда извлекли страшные находки.