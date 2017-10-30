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15:17 (мск), источник: ТАСС

Власти ищут причину превышения уровня радиации рядом с жилыми домами в Перми

Уровень радиации превышен в 100 раз.

Источник: РИА "Новости"

ПЕРМЬ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Перми ищут причину 100-кратного превышения уровня радиации, выявленного примерно в 200 метрах от жилых домов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.

«Предполагаемое местонахождение радиационного пятна — район ул. Тихая, 25 (пустырь). Расстояние до ближайших жилых домов составляет 200 метров, место обнаружения пятна огорожено на площади 12 квадратных метров. Допустимая норма радиационного фона — 0,3 микрозиверта в час — превышена в 100 раз, но это не опасно за пределами зоны ограждения, поскольку территория небольшая. Пока источник заражения не определен, ведется поиск специализированной организации, которая определит источник и затем проведет работы по его утилизации», — рассказали в мэрии.

По данным регионального главка МЧС, информация о выявленном участке с повышенной радиацией поступила в Центр управления в кризисных ситуациях 27 октября.

На месте работали специалисты лаборатории Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края, регионального Центра гигиены и эпидемиологии и краевого Роспотребнадзора. Администрация Свердловского района города провела заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), на котором было принято решение огородить место с повышенным радиационным фоном.

Как сообщили в администрации Перми, сейчас идут переговоры с компанией из Екатеринбурга, которая сможет определить источник повышения радиационного фона и утилизировать его. Территория с повышенным радиационным фоном расположена на пустыре возле АЗС и одного из первых кладбищ Перми — Егошихинского некрополя.

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