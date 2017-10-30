Житель Черняховска попал в ДТП, скрылся и заявил об угоне

25-летний мужчина заявил в полицию об угоне своего «Мерседеса». Иномарку полицейские нашли во дворе одного из жилых домов со следами ДТП. По мнению следователей, за рулем авто в момент аварии сидел сам хозяин.

По данным полиции, утром 23 октября на одной из улиц Черняховска водитель «Мерседеса» допустил столкновение с другим авто. Вместо того чтобы сообщить об этом в полицию, он скрылся с места ДТП, а позже заявил об угоне. В отношении владельца авто возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».