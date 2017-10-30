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17:25 (мск), источник: Новый Калининград

Житель Черняховска попал в ДТП, скрылся и заявил об угоне

Жителю Черняховска грозит до 2 лет колонии за ложный донос об угоне автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

25-летний мужчина заявил в полицию об угоне своего «Мерседеса». Иномарку полицейские нашли во дворе одного из жилых домов со следами ДТП. По мнению следователей, за рулем авто в момент аварии сидел сам хозяин.

По данным полиции, утром 23 октября на одной из улиц Черняховска водитель «Мерседеса» допустил столкновение с другим авто. Вместо того чтобы сообщить об этом в полицию, он скрылся с места ДТП, а позже заявил об угоне. В отношении владельца авто возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

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