Террористы угрожают Месси и Неймару расправой во время ЧМ-2018
Радикально настроенные исламистские группы угрожают смертью футболистам Лионелю Месси и Неймару, а также тренеру Дидье Дешаму.
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Радикально настроенные исламистские группы угрожают смертью футболистам Лионелю Месси и Неймару, а также тренеру Дидье Дешаму.
Исламистские группы радикально настроены против Лионеля Месси, Неймара и Дидье Дешама. Недавно в сети появились пугающие картинки с прямыми угрозами в адрес футболистов и тренера от приверженцев террористической организации ИГИЛ, передает iSport.
Так, на жутких коллажах из глаз Месси льется кровь, страдающий Неймар стоит на коленях около мертвого Месси, а главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назван врагом Аллаха.
«Мы будем продолжать терроризировать и разрушать твою жизнь», — написали исламисты.