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15:40 (мск), источник: Publika.md

Террористы угрожают Месси и Неймару расправой во время ЧМ-2018

Радикально настроенные исламистские группы угрожают смертью футболистам Лионелю Месси и Неймару, а также тренеру Дидье Дешаму.

Источник: Publika.md

Исламистские группы радикально настроены против Лионеля Месси, Неймара и Дидье Дешама. Недавно в сети появились пугающие картинки с прямыми угрозами в адрес футболистов и тренера от приверженцев террористической организации ИГИЛ, передает iSport.

Исламисты пообещали добраться до звезд футбола во время ЧМ-2018 и устроить «тотальный террор всем врагам Аллаха».

Так, на жутких коллажах из глаз Месси льется кровь, страдающий Неймар стоит на коленях около мертвого Месси, а главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назван врагом Аллаха.

«Мы будем продолжать терроризировать и разрушать твою жизнь», — написали исламисты.

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