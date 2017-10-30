Террористы угрожают Месси и Неймару расправой во время ЧМ-2018

Источник: Publika.md

Исламистские группы радикально настроены против Лионеля Месси, Неймара и Дидье Дешама. Недавно в сети появились пугающие картинки с прямыми угрозами в адрес футболистов и тренера от приверженцев террористической организации ИГИЛ, передает iSport.

Исламисты пообещали добраться до звезд футбола во время ЧМ-2018 и устроить «тотальный террор всем врагам Аллаха».

Так, на жутких коллажах из глаз Месси льется кровь, страдающий Неймар стоит на коленях около мертвого Месси, а главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назван врагом Аллаха.