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15:39 (мск), источник: Интерфакс

Экс-сенатора Джабраилова будут судить за стрельбу в отеле Four Seasons

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Тверской суд Москвы получил дело бывшего сенатора от Чечни Умара Джабраилова по факту стрельбы в московском отеле Four Seasons («Четыре сезона»), сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Уголовное дело в отношении Джабраилова Умара поступило в адрес суда», — сказала Дзюрко в понедельник. По ее словам, дата заседания еще не назначена.

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Ранее источник агентства сообщил, что У. Джабраилову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Свою вину экс-сенатор признал.

29 августа в полицию поступило сообщение, что в расположенном в центре города отеле постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял вверх из принадлежащего ему наградного пистолета. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пострадавших в результате инцидента не было.

По данным источника, У. Джабраилов имеет разрешение на ношение и хранение наградного пистолета «Ярыгина», из которого и велась стрельба.

26 октября экс-сенатор был оштрафован Тверским судом Москвы на 4 тыс. рублей за употребление наркотиков.

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