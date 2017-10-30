Экс-сенатора Джабраилова будут судить за стрельбу в отеле Four Seasons

«Уголовное дело в отношении Джабраилова Умара поступило в адрес суда», — сказала Дзюрко в понедельник. По ее словам, дата заседания еще не назначена.

Видео Умара Джабраилова признали виновным в употреблении наркотических веществ

Ранее источник агентства сообщил, что У. Джабраилову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Свою вину экс-сенатор признал.

29 августа в полицию поступило сообщение, что в расположенном в центре города отеле постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял вверх из принадлежащего ему наградного пистолета. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пострадавших в результате инцидента не было.

По данным источника, У. Джабраилов имеет разрешение на ношение и хранение наградного пистолета «Ярыгина», из которого и велась стрельба.