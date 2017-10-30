В Екатеринбурге в магазине компьютерных игр нашли труп
Проводится проверка.
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Проводится проверка.
Днем 30 октября на складе магазина «Игровой мир» (улица Родонитовая) нашли труп 41-летнего сотрудника. По предварительным данным, он покончил с собой.
Как сообщил «Уралинформбюро» и.о. руководителя следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Артем Повереннов, по факту проводится доследственная проверка. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.