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15:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге в магазине компьютерных игр нашли труп

Проводится проверка.

Днем 30 октября на складе магазина «Игровой мир» (улица Родонитовая) нашли труп 41-летнего сотрудника. По предварительным данным, он покончил с собой.

Как сообщил «Уралинформбюро» и.о. руководителя следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Артем Повереннов, по факту проводится доследственная проверка. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

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В Екатеринбурге в магазине компьютерных игр нашли труп
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