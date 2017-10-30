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16:11 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

На территории Ростовской области со второй половины 30 октября и в последующие двое суток ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и шквалистым усилением ветра 15−20 м/с, в Приазовье — усиление юго-западного ветра при порывах до 23−28 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 61% 752 мм рт. ст. 7 м/с

Из-за ухудшения погоды на всей территории Ростовской области возрастает вероятность нарушения электроснабжения, повреждений крыш домов и остекления зданий, повалов деревьев и слабозакрепленных конструкций, подтопления низменных участков населённых пунктов.

Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует максимально исключить пребывание на улице, во время дождя не укрываться в подвальных помещениях, подземных автостоянках и переходах, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.

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