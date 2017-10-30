В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
На территории Ростовской области со второй половины 30 октября и в последующие двое суток ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и шквалистым усилением ветра 15−20 м/с, в Приазовье — усиление
На территории Ростовской области со второй половины 30 октября и в последующие двое суток ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и шквалистым усилением ветра 15−20 м/с, в Приазовье — усиление
Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует максимально исключить пребывание на улице, во время дождя не укрываться в подвальных помещениях, подземных автостоянках и переходах, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.