В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

На территории Ростовской области со второй половины 30 октября и в последующие двое суток ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и шквалистым усилением ветра 15−20 м/с, в Приазовье — усиление юго-западного ветра при порывах до 23−28 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.