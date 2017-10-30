На воронежской трассе водитель сбил заблудившегося дальнобойщика и скрылся
На днях в Аннинскую больницу поступил 53-летний мужчина, которого сбила на трассе машина. Медики вызвали полицию.
На днях в Аннинскую больницу поступил 53-летний мужчина, которого сбила на трассе машина. Медики вызвали полицию.
Оказалось, что пострадавший житель Волгоградской области работает дальнобойщиком. Ночью 27 октября он ехал на фуре Freelander. Водитель ехал по навигатору, но заблудился. Тогда он вышел из авто и стал тормозить попутки, чтобы уточнить, куда ему ехать. Но дальнобойщика сбил неизвестный автомобиль. А виновник аварии скрылся с места ДТП. Пострадавший минут через 40 пришел в себя, его заметили люди и вызвали «скорую помощь».
«Полицейские на месте ЧП нашли часть бокового зеркала и пластикового тюнинга машины нарушителя, — рассказали в
Стражи порядка опросили продавцов близлежащих автомагазинов и автомастерских. Также нашли автомобилистов, проезжавших там в во время ДТП. В итоге подозрения пали на 49-летнего жителя Анны. У него изъяли серебристую «Ниву Шевроле» в характерными повреждениями.
Сейчас на водителя возбудили уголовное дело за «оставление в опасности». Автомобилисту грозит до 1 года колонии.