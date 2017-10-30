На воронежской трассе водитель сбил заблудившегося дальнобойщика и скрылся

Источник: Новости Воронежа

Оказалось, что пострадавший житель Волгоградской области работает дальнобойщиком. Ночью 27 октября он ехал на фуре Freelander. Водитель ехал по навигатору, но заблудился. Тогда он вышел из авто и стал тормозить попутки, чтобы уточнить, куда ему ехать. Но дальнобойщика сбил неизвестный автомобиль. А виновник аварии скрылся с места ДТП. Пострадавший минут через 40 пришел в себя, его заметили люди и вызвали «скорую помощь».

«Полицейские на месте ЧП нашли часть бокового зеркала и пластикового тюнинга машины нарушителя, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — По предварительным данным, это оказалась «Нива Шевроле».

Стражи порядка опросили продавцов близлежащих автомагазинов и автомастерских. Также нашли автомобилистов, проезжавших там в во время ДТП. В итоге подозрения пали на 49-летнего жителя Анны. У него изъяли серебристую «Ниву Шевроле» в характерными повреждениями.