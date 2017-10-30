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16:01 (мск), источник: РИА Новости

Капитан подлодки Nautilus заявил, что расчленил тело журналистки Ким Валль

СТОКГОЛЬМ, 30 окт — РИА Новости, Людмила Божко. Известный в Дании изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен, подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль, сообщил полиции, что она погибла из-за отравления угарным газом на борту подлодки и что он расчленил ее тело.

Источник: Reuters
Он объяснил, что Ким Валль умерла в результате отравления угарным газом на подлодке в тот момент, когда он находился на палубе подлодки. Кроме того, он признал, что именно он впоследствии осуществил расчленение и бросил затем все части тела в бухту Кёге.
Полиция Копенгагена.

Мадсен после последнего продления находился под арестом до конца октября и сегодня стало известно, что он согласился на продление своего ареста до 15 ноября. Он подозревается в непристойном обращении с телом, в преднамеренном или непреднамеренном убийстве шведской журналистки, планировавшей написать статью о Мадсене.

Источник: Reuters

Ким Валль исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа вечером. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером 10 августа. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. На ее голову, по словам изобретателя, упала тяжелая крышки люка весом в 70 кг, когда Валль стояла под ней. Ее тело обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей.

В начале октября полиция Копенгагена сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки и что следов перелома на черепе нет. Полиция продолжает поиск рук журналистки и пока затрудняется сказать, что именно привело к ее гибели.

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