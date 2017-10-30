В Челябинск из Европы прислали крупную партию наркотиков в детских игрушках
Челябинские таможенники и полицейские пресекли крупный канал контрабандных поставок наркотиков на территорию РФ, сообщили в
Челябинские таможенники и полицейские пресекли крупный канал контрабандных поставок наркотиков на территорию РФ, сообщили в
Один из наркодилеров был задержан с поличным при получении посылки в почтовом отделении Челябинска.
Согласно сопроводительным документам, в международном почтовом отправлении должен был перемещаться детский конструктор. Однако помимо игрушки внутри коробки находились пакеты с веществами голубого и
Экспертиза показала, что содержимое пакетов — гашиш, амфетамин и экстази. В ходе дальнейшей спецоперации было выявлено еще семь аналогичных посылок. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 26 кг наркотических средств на 40 млн рублей: кокаин, марихуана, гашиш, амфетамин, экстази. Возбуждено восемь уголовных дел по статье «Контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере в отношении преступной группы».