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15:56 (мск), источник: ЕАН

В Челябинск из Европы прислали крупную партию наркотиков в детских игрушках

Челябинские таможенники и полицейские пресекли крупный канал контрабандных поставок наркотиков на территорию РФ, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.

Один из наркодилеров был задержан с поличным при получении посылки в почтовом отделении Челябинска.

Согласно сопроводительным документам, в международном почтовом отправлении должен был перемещаться детский конструктор. Однако помимо игрушки внутри коробки находились пакеты с веществами голубого и темно-зеленого цвета.

Экспертиза показала, что содержимое пакетов — гашиш, амфетамин и экстази. В ходе дальнейшей спецоперации было выявлено еще семь аналогичных посылок. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 26 кг наркотических средств на 40 млн рублей: кокаин, марихуана, гашиш, амфетамин, экстази. Возбуждено восемь уголовных дел по статье «Контрабанда наркотических веществ в особо крупном размере в отношении преступной группы».

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