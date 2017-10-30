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15:54 (мск), источник: Новости Перми

В Краснокамске водитель маршрутки осужден за смертельное ДТП

Весной этого года по вине мужчины произошла авария, в которой есть погибший и пострадавшие. Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения.

В Краснокамске вынесен приговор водителю маршрутного автобуса, которого признали виновным в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как пишет краевая прокуратура, 21 мая 2017 года обвиняемый, управляя маршруткой, нарушил ПДД. Двигаясь по автодороге «Краснокамск-Стряпутяна-Екимята» при совершении поворота вблизи деревни Кормилицы он потерял контроль над управлением автобусом, допустил выезд на обочину, от чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

В ДТП погиб один из пассажиров автобуса, еще несколько человек пострадали.

Суд приговорил водителя к году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, и обязан выплатить 400 тыс. рублей.

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