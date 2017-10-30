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15:53 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в подвале одного из домов обнаружили тело мужчины

В селе Малояз Салаватского района 27 сентября текущего года тело 64-летнего мужчины было обнаружено в подвале частного дома, сообщает Следком по РБ.

В ходе следственной проверки выяснилось, что 21 сентября 59-летний житель Салаватского района проводил вечер за распитием спиртного вместе со знакомым.

После того, как потерпевший обвинил собутыльника в том, что тот ведет аморальный образ жизни, произошел конфликт. Тогда обвиняемый избил гостя и вышел в магазин на сутки. За это время его приятель скончался. Тогда обвиняемый решил спрятать тело в подпол и скрылся с места преступления. Но спустя некоторое время явился в полицию и заявил о случившемся.

В настоящий момент преступник задержан. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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