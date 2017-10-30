В Башкирии в подвале одного из домов обнаружили тело мужчины

После того, как потерпевший обвинил собутыльника в том, что тот ведет аморальный образ жизни, произошел конфликт. Тогда обвиняемый избил гостя и вышел в магазин на сутки. За это время его приятель скончался. Тогда обвиняемый решил спрятать тело в подпол и скрылся с места преступления. Но спустя некоторое время явился в полицию и заявил о случившемся.