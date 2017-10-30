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17:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане судят казанца, убившего бывшего начальника за зарплату

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). В Верховном суде Татарстана стартовал судебный процесс по уголовному делу в отношении 27-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Источник: ИА Татар-информ

По версии следствия, в конце прошлого года 28-летний мужчина решил убить своего бывшего руководителя. Причиной жестокой расправы послужила неполная выплата ему зарплаты в 2013 году, когда он работал на казанском мясокомбинате. Для совершения убийство мужчина поручил своему брату привлечь троих знакомых, в числе которых был и фигурант данного уголовного дела.

5 декабря 2016 года соучастники, вооружившись обрезком металлической арматуры, бейсбольной битой и другими предметами, прибыли к офису 50-летнего мужчины. Дождавшись его появления, они избили его. Рядом был его сын, досталось и ему. Затем нападавшие скрылись.

От полученных травм 50-летний мужчина скончался в больнице через несколько недель.

Обвиняемый свою причастность к преступлению отрицает.

Ранее четверо соучастников были осуждены к лишению свободы на срок от 10 лет 1 месяца до 15 лет строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда в размере 4,2 млн рублей.

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