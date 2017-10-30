В Татарстане судят казанца, убившего бывшего начальника за зарплату

Источник: ИА Татар-информ

По версии следствия, в конце прошлого года 28-летний мужчина решил убить своего бывшего руководителя. Причиной жестокой расправы послужила неполная выплата ему зарплаты в 2013 году, когда он работал на казанском мясокомбинате. Для совершения убийство мужчина поручил своему брату привлечь троих знакомых, в числе которых был и фигурант данного уголовного дела.

5 декабря 2016 года соучастники, вооружившись обрезком металлической арматуры, бейсбольной битой и другими предметами, прибыли к офису 50-летнего мужчины. Дождавшись его появления, они избили его. Рядом был его сын, досталось и ему. Затем нападавшие скрылись.

От полученных травм 50-летний мужчина скончался в больнице через несколько недель.

Обвиняемый свою причастность к преступлению отрицает.