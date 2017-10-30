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16:39 (мск), источник: БЕЛТА

Житель Рогачевского района бросил возле милицейского поста коктейль Молотова и открыл стрельбу

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Рогачевского района бросил возле милицейского поста коктейль Молотова и открыл стрельбу из винтовки, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Анастасия Макеева.

Инцидент произошел 26 октября в агрогородке Столпня.

«30-летний местный житель после употребления алкоголя взял винтовку и пять патронов, сделал коктейль Молотова и отправился к месту, где находились сотрудники милиции», — рассказала Анастасия Макеева.

Мужчина поджег бутылку, уронил ее и отбросил на обочину. Увидев милиционера, злоумышленник выстрелил. После того, как сотрудник правоохранительных органов достал табельное оружие и передернул затвор, сельчанин выстрелил еще раз и скрылся с места происшествия.

Злоумышленника задержали. Из беседы с молодым человеком выяснилось, что ему показалось, будто бы отец жаловался на людей в форме.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК Беларуси. За хулиганство, совершенное с применением оружия, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. По делу проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.

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