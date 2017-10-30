Житель Рогачевского района бросил возле милицейского поста коктейль Молотова и открыл стрельбу

Инцидент произошел 26 октября в агрогородке Столпня.

«30-летний местный житель после употребления алкоголя взял винтовку и пять патронов, сделал коктейль Молотова и отправился к месту, где находились сотрудники милиции», — рассказала Анастасия Макеева.

Мужчина поджег бутылку, уронил ее и отбросил на обочину. Увидев милиционера, злоумышленник выстрелил. После того, как сотрудник правоохранительных органов достал табельное оружие и передернул затвор, сельчанин выстрелил еще раз и скрылся с места происшествия.

Злоумышленника задержали. Из беседы с молодым человеком выяснилось, что ему показалось, будто бы отец жаловался на людей в форме.