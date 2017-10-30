Водителя-лихача сбившего мужчину нашли по горячим следам

Источник: Actualitati.md

Погибший стал жертвой собственной беспечности — он переходил проезжую часть в неположенном месте. Однако водитель, сбивший мужчину, не остановился, а скрылся с места происшествия.

Как выяснилось, за рулем автомобиля Ford, совершившего наезд на пешехода в Кагуле, находился 50-летний мужчина. Личность водителя полиции удалось идентифицировать в тот же день.

Уже к 23:30 ночи субботы инспекторы по патрулированию обнаружили автомобиль с признаками причастности к ДТП во дворе частного дома. В ходе беседы владелец машины признался, что сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Полицейские предполагают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако его реальное состояние можно будет установить только по результату наркологической экспертизы. Мужчину задержали.