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16:57 (мск), источник: Actualitati.md

Водителя-лихача сбившего мужчину нашли по горячим следам

Сбежавшего с места аварии водителя, который сбил насмерть 55-летнего пешехода, задержали в Кагуле.

Источник: Actualitati.md

Погибший стал жертвой собственной беспечности — он переходил проезжую часть в неположенном месте. Однако водитель, сбивший мужчину, не остановился, а скрылся с места происшествия.

Как выяснилось, за рулем автомобиля Ford, совершившего наезд на пешехода в Кагуле, находился 50-летний мужчина. Личность водителя полиции удалось идентифицировать в тот же день.

Уже к 23:30 ночи субботы инспекторы по патрулированию обнаружили автомобиль с признаками причастности к ДТП во дворе частного дома. В ходе беседы владелец машины признался, что сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Полицейские предполагают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако его реальное состояние можно будет установить только по результату наркологической экспертизы. Мужчину задержали.

ДТП со смертельным исходом произошло на проспекте Республики в Кагуле. 55-летнего мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся.

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