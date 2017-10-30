29-летний мошенник похитил в банках Беларуси, Кыргызстана и Азербайджана 3 миллиона

Источник: СБ - Беларусь сегодня

29-летний мужчина с паспортами Республики Молдова и Российской Федерации, организовал группу, которая похитила в банках трех стран крупную сумму.

— Механизм преступлений состоял в получении с помощью вредоносного программного обеспечения удаленного доступа к компьютерным системам банкоматов и контроля над ними. В дальнейшем обвиняемым подбирались исполнители, которые получали деньги из банкоматов в разных городах после удаленного активирования их выдачи, — рассказала официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Организацию несанкционированного доступа к внутренним банковским ресурсам осуществлял житель Испании, его разыскивают.

Всего действиями преступной группы нанесен ущерб банкам Беларуси, Кыргызстана и Азербайджана в размере более 3 миллионов белорусских рублей.

Уголовное дело в отношении 29-летнего организатора и шести исполнителей, граждан стран ближнего зарубежья, в настоящее время направлено прокурором в суд.