Мужчина обвиняется в краже икон на 55 тысяч рублей из квартиры своего родственника в Нижнем Новгороде
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Как сообщает
Согласно информации, в ходе следствия оказалось, что из квартиры матери заявителя ценные вещи похитил 27-летний ранее не судимый близкий родственник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.
Ранее сообщалось, что двое безработных задержаны по подозрению в краже электропилы и иконы из частного дома на Бору Нижегородской области.