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16:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мужчина обвиняется в краже икон на 55 тысяч рублей из квартиры своего родственника в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду, в отделение полиции обратился мужчина, который сообщил, что из квартиры на ул. Маршала Голованова (Приокский район) похищены церковные образа на 55 тыс. рублей.

Согласно информации, в ходе следствия оказалось, что из квартиры матери заявителя ценные вещи похитил 27-летний ранее не судимый близкий родственник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.

Ранее сообщалось, что двое безработных задержаны по подозрению в краже электропилы и иконы из частного дома на Бору Нижегородской области.

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