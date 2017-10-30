Разглашение личных данных алматинки: Расследуется уголовное дело

Источник: Tengrinews

«Всем нам известен недавний факт о незаконной выдаче справок Алмалинским ЦОНом. Без участия и согласия гражданки третьим лицам были выданы справки: адресная и о наличии (отсутствии) недвижимого имущества, а также кредитное досье банка. По этому факту сейчас заведено уголовное дело, правоохранительные органы разберутся, установят виновников этого дела», — сообщил на заседании совета по этике по Алматы главный специалист городского Департамента Агентства РК по делам государственной службы Максат Жанбыршиев.

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Он отметил, что результаты инспектирования выявили в деятельности ЦОНов грубые нарушения системного и межведомственного характера.

«Вышеназванные факты дают право предполагать, что в деле с незаконной выдачей справок также участвуют руководство ЦОНов и других заинтересованных организаций», — добавил он. В свою очередь, представитель алматинки Анны Димитриевич Олег Чернов сообщил в Facebook, что дело будет расследоваться по статье 147 УК РК «Разглашение персональных данных».

Отметим, на совете по этике стало известно и о других нарушениях в ЦОНах Алматы. Так, по словам Жанбыршиева, в ходе инспектирования было установлено, что курьеры вместо готовых документов привозят в ЦОН корешки от расписок, чтобы их штрихкоды провести через сканер и зафиксировать исполнение госуслуги. То есть, результат оказания услуги фактически гражданину не выдан, но в системе отмечается, что документ заявителем получен. Тем самым, по словам Жанбыршиева, происходит фальсификация данных и отчетности.

Напомним, алматинка Анна Димитриевич случайно обнаружила, что в одном из алматинских ЦОНов данные о ней были предоставлены предположительно сотруднику банка. Подробно об этом Димитриевич рассказала на своей странице в Facebook. В «Правительстве для граждан» произошедшее назвали недопустимым и пообещали наказать виновных.