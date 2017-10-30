Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Сын Хрущева считает, что Россия не сравнится по мощи с США – СМИ
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Украинец проанализировал зарплаты в Крыму и Одессе: СМИ о выводах
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
16:16 (мск), источник: Tengrinews

Разглашение личных данных алматинки: Расследуется уголовное дело

По факту разглашения персональных данных алматинки Анны Димитриевич правоохранительные органы начали досудебное расследование, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Всем нам известен недавний факт о незаконной выдаче справок Алмалинским ЦОНом. Без участия и согласия гражданки третьим лицам были выданы справки: адресная и о наличии (отсутствии) недвижимого имущества, а также кредитное досье банка. По этому факту сейчас заведено уголовное дело, правоохранительные органы разберутся, установят виновников этого дела», — сообщил на заседании совета по этике по Алматы главный специалист городского Департамента Агентства РК по делам государственной службы Максат Жанбыршиев.

Читайте также
Астанчанка рассказала, как легко можно украсть данные из ЦОНа

Он отметил, что результаты инспектирования выявили в деятельности ЦОНов грубые нарушения системного и межведомственного характера.

«Вышеназванные факты дают право предполагать, что в деле с незаконной выдачей справок также участвуют руководство ЦОНов и других заинтересованных организаций», — добавил он. В свою очередь, представитель алматинки Анны Димитриевич Олег Чернов сообщил в Facebook, что дело будет расследоваться по статье 147 УК РК «Разглашение персональных данных».

Отметим, на совете по этике стало известно и о других нарушениях в ЦОНах Алматы. Так, по словам Жанбыршиева, в ходе инспектирования было установлено, что курьеры вместо готовых документов привозят в ЦОН корешки от расписок, чтобы их штрихкоды провести через сканер и зафиксировать исполнение госуслуги. То есть, результат оказания услуги фактически гражданину не выдан, но в системе отмечается, что документ заявителем получен. Тем самым, по словам Жанбыршиева, происходит фальсификация данных и отчетности.

Напомним, алматинка Анна Димитриевич случайно обнаружила, что в одном из алматинских ЦОНов данные о ней были предоставлены предположительно сотруднику банка. Подробно об этом Димитриевич рассказала на своей странице в Facebook. В «Правительстве для граждан» произошедшее назвали недопустимым и пообещали наказать виновных.

Позже стало известно, что руководитель Алмалинского ЦОНа отстранен от занимаемой должности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Мусину понравился вариант казахского алфавита с перемещением апострофов
Катя Гордон решила баллотироваться в президенты
Путин призвал подвести черту под расколом народа
Авиакомпания «Победа» подала в суд на Росавиацию и Минтранс
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Голикова воззвала к совести глав бюджетных учреждений
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
Назван состав сборной России на матчи с Аргентиной и Испанией
Спорт
Два миллиона за свободу. Что делать Шипачеву О всех возможных вариантах продолжения карьеры российского нападающего
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь